К дебюту готовится новый китайский кроссовер на батарейках

Марка Hycan, основанная китайскими GAC и NIO, объявила дату премьеры своего первого серийного электрического кроссовера. Новинка дебютирует 27 декабря 2019 года и поступит в продажу в КРН в начале 2020 года.

Hycan начал принимать заказы на кроссовер задолго до его официального дебюта, в октябре. Причем покупателям предлагается купить машину «вслепую», так как информации об электромобиле, в том числе и о силовой установке, не было и нет до сих пор.

На этапе приема заявок сообщалось лишь то, что колесная база модели составляет 2900 миллиметров, а запас хода равен 650 километрам по циклу NEDC. Для кроссовера предусмотрена светодиодная оптика и более богатый набор оборудования, чем, например, у моделей GAC Motor.

© Hycan

Концептуальный прототип будущего серийного кроссовера показали летом этого года. Шоу-кар получил выдвижные дверные ручки в стиле автомобилей Jaguar и «парящий» сенсорный дисплей необычной Г-образной формы. Тогда же в компании пояснили, что название Hycan образовано от «here you can», что буквально можно перевести как «здесь вы можете».

© Hycan