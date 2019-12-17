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К дебюту готовится новый китайский кроссовер на батарейках 

Motor.ru 2 часа назад
К дебюту готовится новый китайский кроссовер на батарейках
Фото: © Hycan
Марка Hycan, основанная китайскими GAC и NIO, объявила дату премьеры своего первого серийного электрического кроссовера. Новинка дебютирует 27 декабря 2019 года и поступит в продажу в КРН в начале 2020 года.
Hycan начал принимать заказы на кроссовер задолго до его официального дебюта, в октябре. Причем покупателям предлагается купить машину «вслепую», так как информации об электромобиле, в том числе и о силовой установке, не было и нет до сих пор.
На этапе приема заявок сообщалось лишь то, что колесная база модели составляет 2900 миллиметров, а запас хода равен 650 километрам по циклу NEDC. Для кроссовера предусмотрена светодиодная оптика и более богатый набор оборудования, чем, например, у моделей GAC Motor.
© Hycan
Концептуальный прототип будущего серийного кроссовера показали летом этого года. Шоу-кар получил выдвижные дверные ручки в стиле автомобилей Jaguar и «парящий» сенсорный дисплей необычной Г-образной формы. Тогда же в компании пояснили, что название Hycan образовано от «here you can», что буквально можно перевести как «здесь вы можете».
© Hycan
GAC Motors, доля которой в Hycan составляет 22,5 процента, недавно вышла на российский рынок. Пока компания представлена всего одной моделью — премиальным внедорожником GS8, который стоит от 1,9 миллиона до 2,5 миллиона рублей (в зависимости от типа привода и уровня оснащения) и сравним по габаритам с Toyota Highlander. Поставки автомобилей, укомплектованных безальтернативным турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 190 лошадиных сил, осуществляются из Китая.
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Теги:
Автоновости , Jaguar , Toyota Highlander , Toyota
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