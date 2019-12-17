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Чем АВТОВАЗ удивит россиян в новом году? 

Car.ru 1 час назад
Чем АВТОВАЗ удивит россиян в новом году?
Фото: Car.ru
Как мы уже сообщали ранее, отечественный автогигант АВТОВАЗ заключил спецконтракт (СПИК) с минпромторгом РФ. Суть сделки сводится к тому, что автопроизводитель обязуется на протяжении десяти лет произвести 26 автоновинок. Про дальние перспективы пока что мало что известно. А чем порадует АВТОВАЗ в 2020 году?
"Первенцем" будущего года станет LADA 4x4 FL. Новинка может похвастать новой приборной панелью, доработанной системой кондиционирования, более солидной обивкой салона и улучшенной шумоизоляцией. Новинка выйдет в первом квартале 2020 года.
На третий квартал будущего года запланирован дебют моделей LADA Vesta SW Sport и LADA Van.
Если про спортивную модификацию LADA Vesta SW информации пока что вообще нет (не считая слухов), то про LADA Van сообщается, что она будет собираться на фирменной площадке В0 от Renault-Nissan-Mitsubishi.
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Теги:
Автоновости , Lada Vesta , Lada , Минпромторг , Автоваз
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