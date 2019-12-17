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Опубликовано видео поездки на авто с ребенком за рулем 

Рамблер 43 минуты назад
Жительница Красноярска посадила за руль авто своего несовершеннолетнего сына и сняла на камеру, как малыш управляет машиной. На кадрах видно, как ребенок сидит на коленях у женщины, держа руками руль транспортного средства. По данному факту проводится проверка, матери мальчика грозит административный штраф в размере 3 000 рублей. Подобные нарушения ПДД участились в последнее время, ранее сообщалось, что в Набережных Челнах мать опубликовала видео, на котором ее 6-летний ребенок, управляя легковушкой, разогнался до 130 километров в час.
Редактор:  Алевтина Жаркова
Теги:
Автоновости , Видео
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