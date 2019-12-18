В Казани остановили сани с Дедом Морозом

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ДТП

ГИБДД оштрафовала сани с Дедом Морозом 

Рамблер + ещё 11 32 минуты назад
Инспекторы ГИБДД в центре Казани остановили автомобиль Mercedes, буксировавший сани с Дедом Морозом, и составили шесть протоколов. Об этом со ссылкой на муниципальную службу полка ДПС Казани сообщает РИА Новости.
«В центре города был замечен автомобиль, буксирующий сани с Дедом Морозом, фиксирующим своё передвижение на модный смартфон», — процитировало издание сообщение ведомства.
По данным ДПС Казани, за опасное вождение и создание помех для движения на водителя машины и молодого человека в костюме Деда Мороза, сидевшего в санях, было составлено шесть административных протоколов на общую сумму 13,5 тысячи рублей.
«Рамблер» писал, что ранее Дед Мороз дал в Москве пресс-конференцию, в ходе которой пообещал сделать «все, что в его волшебных силах», чтобы помочь отстраненным WADA российским спортсменам.
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Видео , ДТП , ГИБДД , Всемирное антидопинговое агентство , РИА Новости
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