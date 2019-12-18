Вышло приложение для жалоб на плохие дороги

Приложение для жалоб на плохие дороги запустило Минкомсвязи

Минкомсвязи по поручению вице-премьера Максима Акимова запустило приложения для оценки ремонта и жалоб на плохие дороги. Оно называется «Госуслуги. Дороги».

Приложение позволит узнать о ходе ремонта на участках по всей стране, которые включены в нацпроект «Безопасные и качественные автодороги». Оно не коснётся Москвы и Санкт-Петербурга, которые не являются участниками нацпроекта, сообщает РБК.

Пользователи смогут увидеть карту дорог, где в зависимости от стадии ремонта участков дорог они будут отмечены цветом. Каждый участок хотят сопроводить фотографией до и после ремонта, а также отзывами людей.

Главная задача приложения — получить обратную связь от людей, чтобы полагаться на их реакцию, а не на формальные показатели, чтобы впоследствии оценивать региональную власть. В следующем году приложение хотят интегрировать в основную программу «Госуслуги».

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Стерлитамака снял на видео, как в городе между сугробами укладывают асфальт. Дорожники трудились на 12-градусном морозе.