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ОСАГО может подорожать на фоне роста убыточности страховщиков 

РИА Новости + ещё 3 49 минут назад
В России подорожает ОСАГО
Фото: Р-Спорт
Тарифы ОСАГО могут вырасти в наступающем году, если убыточность страховщиков в этом сегменте продолжит расти, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), который есть в распоряжении РИА Новости.
Как следует из статистики Банка России за 9 месяцев 2019 года, объем премий по ОСАГО сократился за год на 11 миллиардов рублей — до 154 миллиардов, а количество договоров — на 538 тысяч, до 28,5 миллиона. В НРА ситуацию в сегменте ОСАГО считают далекой от стабильной: как отмечается в обзоре, у 26 компаний из 43 страховщиков ОСАГО коэффициент выплат превышает 77%, в том числе у 4 компаний из первой десятки. Средняя выплата растет: 63,8 тысячи рублей против 59,4 тысячи рублей за 9 месяцев прошлого года. Объем выплат в целом по рынку вырос на 1,7 миллиарда рублей.
"Тарифная реформа привела к усилению конкуренции, демпинга и, как следствие, уходу с рынка мелких компаний и росту концентрации сегмента. Сроки реализации дальнейших шагов реформы пока не определены, принятие решения об отмене территориального коэффициента отложено. В 2020 году возможна корректировка тарифов в сторону увеличения при сохранении тенденции роста убыточности", — говорится в обзоре НРА.
В начале текущего года в России стартовал первый этап реформы ОСАГО: устанавливаемый ЦБ тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз и теперь составляет 2746-4942 рубля. Страховщик вправе внутри этого коридора выбрать базовую ставку, к которой потом применяются повышающие или понижающие коэффициенты и получается итоговая стоимость полиса.
Намеченное на октябрь рассмотрение правительственного законопроекта по второму этапу реформы не состоялось, поскольку депутаты высказали опасения по поводу роста тарифов "автогражданки". В частности, обеспокоенность вызвали инициативы об отмене территориального коэффициента и о повышении до 2 миллионов рублей с 500 тысяч предельного возмещения за вред жизни или здоровью.
Группа депутатов во главе с главой комитета Думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым позже внесла свой вариант законопроекта, из которого были исключены спорные нормы и связывавшееся с ними поэтапное расширение тарифного коридора. Остался главный пункт реформы — право страховщиков самим определять тариф на основе того, насколько аккуратно водитель управляет своим автомобилем и соблюдает ли он ПДД.
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Теги:
Автоновости , Анатолий Аксаков , Госдума , Центральный банк России , РИА Новости
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