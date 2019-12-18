В России подорожает ОСАГО 

Растущие убытки страховых компаний ведут к тому, что тарифы ОСАГО с большой долей вероятности будут увеличены в 2020 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор Национального рейтингового агентства (НРА).
«Тарифная реформа привела к усилению конкуренции, демпинга и, как следствие, уходу с рынка мелких компаний и росту концентрации сегмента. В 2020 году возможна корректировка тарифов в сторону увеличения», — цитирует агентство слова из исследования экспертов.
Специалисты подчеркнули, что за минувший год объём премий ОСАГО сократился на 11 млрд рублей, количество договоров — на 538 тысяч. В настоящее время на российском страховом рынке работают 43 компании, у 26 из которых коэффициент выплат превышает 77%. Примечательно, что средняя выплата клиентам выросла за год с 59,4 тысячи рублей до 63,8 тысячи рублей. В результате объём выплат по рынку вырос на 1,7 млрд рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутаты Госдумы РФ, представившие свою версию реформы ОСАГО, запланировали ряд мер, которые приведут к подорожанию полисов на 30%. В частности, парламентарии в проекте сохранили минфиновское предложение ввести повышающие коэффициенты за грубые нарушения ПДД, однако коэффициенты за регион проживания предложили оставить прежними. Учитывая предложение расширить тарифный коридор на треть, в результате в регионах, где, как полагается, уровень аварийности на дорогах выше, тарифы могут вырасти вдвое.