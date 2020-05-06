Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Недорогие Chevrolet задерживаются по пути в Россию 

CarClub 6 мая 2020
Недорогие Chevrolet задерживаются по пути в Россию
Фото: Chevrolet
Компания UzAuto, объявившая в конце февраля о выводе на российский рынок недорогих автомобилей под брендом Chevrolet, не смогла ввезти их на территорию России до объявления карантина. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источники в автобизнесе. Информацию подтвердили в российском представительстве узбекской компании.
Помимо таможни и логистических накладок у узбекского автопроизводителя остаются сложные взаимоотношения с дилерской сетью.
«Их лихорадило с маркой Ravon, остались долги. Имидж подпорчен: то пришли на рынок, то пропали, то Ravon представили, то теперь Chevrolet», — пояснил один из бывших дилеров марки.
Незаинтересованность продавцов подкрепляет и затянувшийся режим самоизоляции.
В российском офисе Chevrolet сообщили, что с UzAuto есть договоренность о том, что они могут использовать в рамках единого бренда дилерскую сеть концерна в России, однако решение о заключении дилерского контракта будут принимать владельцы автосалонов самостоятельно. К дистрибуции автомобилей Chevrolet из Узбекистана российское подразделение GM отношения не имеет.
Помимо проблем с поставками автомобилей российскую «дочку» UzAuto преследуют судебные иски. Согласно базе данных «Картотека», в декабре 2019 года московский Арбитражный суд удовлетворил требование «Сбербанка» о взыскании с «Равон Моторс Рус» 42,35 миллиона рублей. В марте прошлого года также было подано заявление о банкротстве «Равона» от лица воронежской компании «Крылья Советов». Сумма претензии составила 4,7 миллиона рублей, которые ответчик, согласно «Картотеке», задолжал за поставленные автозапчасти.
Видео дня. Топ-3 лайфхака по бесплатному чернению резины
CarClub: последние новости
Volvo отзывают из-за системы автоторможения Volvo отзывают из-за системы автоторможения Ravon намекнул на новую модель для России Ravon намекнул на новую модель для России Люк Донкервольке ушел с поста шеф-дизайнера Hyundai Люк Донкервольке ушел с поста шеф-дизайнера Hyundai
Комментарии
Автоновости , Chevrolet , Сбербанк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобильным покойникам закрыли лазейку
Автомобильным покойникам закрыли лазейку
Топ-5 бесполезных и опасных автогаджетов с AliExpress
Топ-5 бесполезных и опасных автогаджетов с AliExpress
В Сочи автомобиль въехал на кладбище
В Сочи автомобиль въехал на кладбище
В Уфе распродают арестованные автомобили
В Уфе распродают арестованные автомобили
Волгоградские перевозчики массово продают «маршрутки»
Волгоградские перевозчики массово продают «маршрутки»
Видео
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Появилось видео падения трамвая на автомобили
00:54
Появилось видео падения трамвая на автомобили
ДТП
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
02:07
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
ДТП
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
00:37
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
ДТП
«Насилуют»: буйная пассажирка атаковала водителя
01:08
«Насилуют»: буйная пассажирка атаковала водителя
Автоновости
Прохожие пытались линчевать виновника ДТП
00:34
Прохожие пытались линчевать виновника ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение