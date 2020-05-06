Недорогие Chevrolet задерживаются по пути в Россию 

Компания UzAuto, объявившая в конце февраля о выводе на российский рынок недорогих автомобилей под брендом Chevrolet, не смогла ввезти их на территорию России до объявления карантина. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источники в автобизнесе. Информацию подтвердили в российском представительстве узбекской компании.

Помимо таможни и логистических накладок у узбекского автопроизводителя остаются сложные взаимоотношения с дилерской сетью.

«Их лихорадило с маркой Ravon, остались долги. Имидж подпорчен: то пришли на рынок, то пропали, то Ravon представили, то теперь Chevrolet», — пояснил один из бывших дилеров марки.

Незаинтересованность продавцов подкрепляет и затянувшийся режим самоизоляции.

В российском офисе Chevrolet сообщили, что с UzAuto есть договоренность о том, что они могут использовать в рамках единого бренда дилерскую сеть концерна в России, однако решение о заключении дилерского контракта будут принимать владельцы автосалонов самостоятельно. К дистрибуции автомобилей Chevrolet из Узбекистана российское подразделение GM отношения не имеет.