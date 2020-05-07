Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собянин: в Москве пока не планируется возобновлять работу каршеринга 

ТАСС и ещё 14 13 часов назад
Собянин высказался о работе каршеринга
Фото: ТАСС
Работа каршеринга в Москве пока не будет возобновлена, так как в этом сервисе сложно контролировать дезинфекцию машин, что недопустимо в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил в четверг в эфире "Россия-24" мэр Москвы Сергей Собянин.
"В метро и другом общественном транспорте проводится регулярная дезобработка. Вагоны, двери, перила обрабатываются — все, чего касается человек. В каршеринге нет ни водителя, ни ответственности. Может 10-15 человек за день пройти, если один из них будет ковидный, то все 10 потом окажутся на больничной койке, поэтому мы и закрыли каршеринг", — сказал мэр, отвечая на вопрос граждан о том, сколько еще продлится приостановка работы каршеринга.
Видео дня. Топ-3 лайфхака по бесплатному чернению резины
ТАСС: последние новости
Коронавирус подтвердился у двух сотрудников предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти Коронавирус подтвердился у двух сотрудников предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти Завод Nissan в Петербурге планирует возобновить производство автомобилей в две смены Завод Nissan в Петербурге планирует возобновить производство автомобилей в две смены Tesla планирует нарастить объем производства Model 3 в Шанхае Tesla планирует нарастить объем производства Model 3 в Шанхае
Автоновости , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобильным покойникам закрыли лазейку
Автомобильным покойникам закрыли лазейку
Два сотрудника «АвтоВАЗа» заразились коронавирусом
Два сотрудника «АвтоВАЗа» заразились коронавирусом
Волгоградские перевозчики массово продают «маршрутки»
Волгоградские перевозчики массово продают «маршрутки»
В Сочи автомобиль въехал на кладбище
В Сочи автомобиль въехал на кладбище
Новая Mazda CX-5: крупнее, мощнее, престижнее
Новая Mazda CX-5: крупнее, мощнее, престижнее
Видео
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Появилось видео падения трамвая на автомобили
00:54
Появилось видео падения трамвая на автомобили
ДТП
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
02:07
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
ДТП
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
00:37
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
ДТП
«Насилуют»: буйная пассажирка атаковала водителя
01:08
«Насилуют»: буйная пассажирка атаковала водителя
Автоновости
Прохожие пытались линчевать виновника ДТП
00:34
Прохожие пытались линчевать виновника ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение