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В России стали реже получать водительские права 

RT на русском и ещё 3 18 часов назад
В России стали реже получать водительские права
Фото: ТАСС
В России в 2019 году водительское удостоверение на право управления транспортными средствами получили 1,33 млн человек. По сравнению с данными за 2018 год, число получивших права снизилось почти на 17 тысяч. Об этом свидетельствует статистика МВД, с которой ознакомился RT.
Больше всего граждан в прошлом году получили водительские права в Московской области (111,4 тыс.), в Москве (79,9 тыс.), в Краснодарском крае (50,4 тыс.), в Санкт-Петербурге (49,2 тыс.) и в Башкортостане (44,1 тыс.).
Меньше всего водителей получили права на Чукотке (157), в Ненецком АО (499), в Ингушетии (1,2 тыс.), в Туве (1,3 тыс.) и в Еврейской АО (1,6 тыс.).
По мнению автоюриста Тимура Маршани, сокращение числа лиц, получивших водительские права, может быть связано с общей тенденцией отказа от использования личного транспорта.
«Автомобиль содержать и использовать невыгодно: штрафы, проблемы с парковкой, с эксплуатацией и так далее. Поэтому очень многие не получают водительское удостоверение, считая это нецелесообразным. Кроме того, сегодня городской транспорт и инфраструктура города функционируют намного эффективнее. Это сказывается на желании людей пользоваться общественным транспортом», — пояснил он в беседе с RT.
Ранее в МВД рассказали RT о самых частых ошибках, которые совершают во время сдачи экзамена на права. Так, в ходе сдачи «площадки» кандидаты чаще всего не справляются с эстакадой, параллельной парковкой и заездом в бокс задним ходом.
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Автоновости , МВД
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