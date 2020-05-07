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Mercedes-Benz оштрафуют на рекордную сумму 

Motor.ru и ещё 3 15 часов назад
Mercedes-Benz оштрафуют на рекордную сумму
Фото: Mercedes-Benz
Власти Южной Кореи оштрафуют трех крупных автопроизводителей, Mercedes-Benz, Porsche и Nissan, из-за того, что они использовали программное обеспечение для занижения содержания вредных выбросов дизельных автомобилей. Причем сумма, которую должен заплатить Mercedes-Benz, является рекордной для автомобильной отрасли страны — 63,4 миллиона долларов.
Рекордный штраф для Mercedes-Benz объясняется тем, что немецкий автопроизводитель в период с 2012 по 2018 год фальсифицировал отчеты о выбросах 37 тысяч автомобилей 12 моделей. В их числе C 200 d, GLC 220 d 4MATIC, GLC 250 d 4MATIC и ML 250 BlueTEC 4MATIC. Эти машины производили в 13 раз больше вредных частиц, чем установлено стандартом.
Штрафы для Porsche и Nissan оказались в разы меньше — 817,3 тысячи и 735,6 тысячи долларов соответственно. Porsche в полтора раза занизил данные 934 дизельных Macan, а Nissan подтасовал результаты вредных выбросов 2293 кроссоверов Qashqai.
В ближайшее время Министерство окружающей среды Южной Кореи может предъявить уголовные обвинения Mercedes-Benz, Nissan и Porsche. Дизельные автомобили, выбросы которых не соответствуют заявленным, будут отозваны.
Ранее Volkswagen по той же причине выплатил Южной Корее 11,5 миллиона долларов. Общие убытки от дизельного скандала в разных странах немецкий концерн оценил в 35 миллиардов евро.
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Автоновости , Nissan , Volkswagen , Porsche , Mercedes-Benz
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