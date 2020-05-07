Запускается программа дешевой аренды автомобилей 

Минпромторг при содействии банков и лизинговых компаний запускает программу под названием «Доступная аренда». Как отметили в ведомстве, рассчитана она будет на молодую аудиторию, водителей, которые не имеют возможности купить авто, но хотят ездить.

Действовать программа начнет уже в следующем месяце, планируется выделить бюджет в размере 250 млрд рублей. Помимо молодых водителей, программа поможет предприятиям малого и среднего бизнеса, добавили эксперты. Россияне получат возможность эксплуатировать модели из доступного автопарка.

Представители малого и среднего бизнеса в том числе смогут приобрести транспортные средства по сниженным ценам, что важно в период кризиса. Пока расценки не называются, но подробности Денис Мантуров в беседе с журналистами пообещал раскрыть уже к концу мая.

Действовать программа будет на всей территории России. Стоит отметить, что на данный момент аренда авто в Москве обходится водителям в 1500-2000 рублей. Скорее всего, ценники в больших городах окажутся практически такими же.