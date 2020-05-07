Автомобильным покойникам закрыли лазейку

Российская ГИБДД аннулировала регистрацию автомобилей, принадлежащих умершим владельцам, сообщает агентство НСН . Теперь их наследникам, пользовавшимся «лазейкой», которая позволяла не оплачивать штрафы, придется оформлять машины в собственность. На это может уйти полгода.

По прекращение действия регистрации, по данным издания, попали более 300 тысяч автомобилей. Все они, уверяют журналисты, продолжают ездить по российским дорогам. Примечательно, что до недавних пор водители таких авто активно пользовались возможностью нарушать ПДД безнаказанно, поскольку умершему человеку штрафы неприходят.

«Лазейку прикрыли. Теперь, после прекращения регистрации, людям придется пойти и вступить в наследство, зарегистрировать машины», — заявил агентству координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов.

Он подчеркнул, что оформить авто в ГИБДД можно только после вступления в право наследства, которое может занять до полугода. В этой ситуации водители машин, зарегистрированных на умерших владельцев, оказываются в странном положении: машина есть, но пользоваться ей нельзя.