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ГИБДД аннулировала регистрацию машин покойников 

Павел Тиунов и ещё 1 2 часа назад
Автомобильным покойникам закрыли лазейку
Фото: РИА Новости
Российская ГИБДД аннулировала регистрацию автомобилей, принадлежащих умершим владельцам, сообщает агентство НСН. Теперь их наследникам, пользовавшимся «лазейкой», которая позволяла не оплачивать штрафы, придется оформлять машины в собственность. На это может уйти полгода.
По прекращение действия регистрации, по данным издания, попали более 300 тысяч автомобилей. Все они, уверяют журналисты, продолжают ездить по российским дорогам. Примечательно, что до недавних пор водители таких авто активно пользовались возможностью нарушать ПДД безнаказанно, поскольку умершему человеку штрафы неприходят.
«Лазейку прикрыли. Теперь, после прекращения регистрации, людям придется пойти и вступить в наследство, зарегистрировать машины», — заявил агентству координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов.
Он подчеркнул, что оформить авто в ГИБДД можно только после вступления в право наследства, которое может занять до полугода. В этой ситуации водители машин, зарегистрированных на умерших владельцев, оказываются в странном положении: машина есть, но пользоваться ей нельзя.
Как сообщал «Рамблер», в январе разразился скандал после того, как выяснилось, что БМВ, водитель которой протаранил сразу шесть машин в Москве, на самом деле принадлежит умершему в 2014 году композитору Руслану Горобцу. Оказалось, что молодой человек на протяжении нескольких лет управлял машиной и за это время накопил более 600 штрафов, который приходили на имя почившего музыканта.
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Автоновости , BMW , Руслан Горобец , Петр Шкуматов , ГИБДД , Национальная Служба Новостей
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