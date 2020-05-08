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Цифровые пропуска для автомобилей: нужно ли продлевать до 31 мая 

Car.ru 3 часа назад
Цифровые пропуска для авто: нужно ли продлевать до 31 мая
Фото: Car.ru
Режим пропусков для передвижения всех граждан, в том числе и водителей, продлится до 31 мая текущего года.
Никаких дополнительных мер для автомобилистов не предусмотрено. Все документы, необходимые для совершения поездок по работе, будут продлеваться автоматически, поэтому никаких дополнительных действий водителю совершать не придется.
По словам депутатов, продление цифровых пропусков необходимо для того, чтобы повысить безопасность жителей столицы, которые вынуждены нарушать режим самоизоляции, покидая свои дома.
Ранее президент Владимир Путин говорил о том, что, начиная с 12 мая текущего года режим самоизоляции будет постепенно сниматься в регионах России. Но скорее всего в Москве, а также Подмосковье и Санкт-Петербурге, произойдет это не ранее конца текущего месяца.
Все водители, нарушающие порядок оформления пропусков будут оштрафованы. При повторно выявленном нарушении водителю выписывается еще один штраф. Оформить документы возможно на портале государственных услуг в соответствующем разделе.
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Автоновости , Владимир Путин
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