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Названа дата показа обновленного кроссовера Suzuki Vitara 

Car.ru и ещё 1 3 часа назад
Когда покажут обновленный Suzuki Vitara
Фото: Car.ru
Японский автомобильный производитель Suzuki готовится представить новую версию паркетника Suzuki Vitara. Премьера запланирована на октябрь этого года, а продажи стартуют в начале следующего.
По неофициальным данным, обновлённую модель оснастят новыми бамперами, иной головной оптикой и другими задними фонарями. За основу возьмут модернизированную платформу от прошлой генерации.
В качестве силового агрегата для базовой версии запланирован турбированный двигатель на четыре цилиндра и 1,4 литра объёма с мощностью 136 лошадиных сил. Также не исключают появление гибридной версии, в которой мотор дополнят стартер-генератором на 48 Вольт. К колесам крутящий момент будет передавать механическая коробка передач или 6-ступенчатый «автомат». Привод можно выбрать как передний, так и полный.
Широкое техническое оснащение кроссовера дополнят интеллектуальная система, предотвращающая столкновения, адаптивный круиз-контроль и камеры обзора на 360 градусов.
Текущее поколение вседорожника Suzuki Vitara доступно у российских дилеров по цене 1,15 — 1,68 миллиона рублей.
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Комментарии 1
Автоновости , Suzuki , Suzuki Vitara
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