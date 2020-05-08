Когда покажут обновленный Suzuki Vitara

Японский автомобильный производитель Suzuki готовится представить новую версию паркетника Suzuki Vitara. Премьера запланирована на октябрь этого года, а продажи стартуют в начале следующего.

По неофициальным данным, обновлённую модель оснастят новыми бамперами, иной головной оптикой и другими задними фонарями. За основу возьмут модернизированную платформу от прошлой генерации.

В качестве силового агрегата для базовой версии запланирован турбированный двигатель на четыре цилиндра и 1,4 литра объёма с мощностью 136 лошадиных сил. Также не исключают появление гибридной версии, в которой мотор дополнят стартер-генератором на 48 Вольт. К колесам крутящий момент будет передавать механическая коробка передач или 6-ступенчатый «автомат». Привод можно выбрать как передний, так и полный.

Широкое техническое оснащение кроссовера дополнят интеллектуальная система, предотвращающая столкновения, адаптивный круиз-контроль и камеры обзора на 360 градусов.

Текущее поколение вседорожника Suzuki Vitara доступно у российских дилеров по цене 1,15 — 1,68 миллиона рублей.