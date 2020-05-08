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Названа стоимость строительства участка трассы Москва — Казань 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Сколько стоит строительства участка трассы Москва — Казань
Фото: Автодор
Госкомпания «Автодор» совместно с властями Татарстана планируют завершить разработку проектно-сметной документации скоростной автотрассы М-12 «Москва — Казань» в 2020-2021 годах. Ориентировочная стоимость строительства участка, который пройдет по территории республики, составляет 162 миллиарда рублей. Такую стоимость назвала пресс-секретарь Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Наиля Клевлеева. Ее слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».
Проект состоит из восьми этапов общей протяженностью 729 километров. Проект трассы «Москва — Казань» включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и является частью создаваемого транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Предполагается, что полностью дорога будет построена в 2027 году.
Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».
На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.
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Автоновости , Минтранс РФ
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