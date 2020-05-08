Новый Chevrolet Corvette могут снять с производства 

Спорткар восьмого поколения может стать самым одним из самых редких Corvette в истории — сборку модели могут остановить после всего 2,7 тыс. выпущенных экземпляров.

К такому исходу могут привести сразу несколько причин. Запуск C8 прошлой осенью совпал с забастовкой американского профсоюза рабочих автомобильной промышленности (UAW), которая практически парализовала General Motors на 40 дней.

Вследствие этого уже я январе Chevrolet заявил, что план сборки Corvette на 2020 год сокращен на 20% — компания не смогла компенсировать потерянные в забастовке дни, а также нуждалась в дополнительном времени для решения внутренних проблем.

Когда среднемоторный C8 наконец начал сходить с конвейера и начались доставки первым клиентам, General Motors пришлось закрыть североамериканские заводы из-за пандемии коронавируса. Последний Corvette был собран 20 марта на заводе в Боулинг Грин, штат Кентукки, сообщает Consumer Guide. До сих пор неизвестно, когда производство будет запущено вновь.

По словам главы завода, Кая Спэндла, за период с 3 февраля по 20 марта предприятию удалось собрать порядка 2,7 тыс. Corvette C8. Представитель Chevrolet заверил журналистов, что "выпуск нового Corvette продолжится, как только предприятие откроется". Несмотря на это, количество C8 вряд ли значительно вырастет.

Согласно просочившимся в Сеть внутренним документам компании, прием заказов на Corvette 2020 модельного года уже закрыт, а заказы на модель 2021 года могут начать принимать в мае. По планам General Motors, Corvette 2021 встанет на конвейер в сентябре.

Corvette впервые появился в линейке Chevrolet в 1953 году. Продажи автомобиля росли с каждым обновлением: модель 1960 года была разошлась в количестве 10,26 тыс. экземпляров, 1970 года — 17,32 тыс., а 1980 года — 40,61 тыс. Однако с 1990-х годов спрос на "Корветты" стал снижаться. Модели 1990, 2000 и 2010 годов разошлись тиражом в 23,46 тыс., 33,68 тыс. и 12,19 тыс. штук соответственно. Chevrolet выпустил 34,82 тыс. моделей седьмой генерации, включая 2,95 тыс. "топовых" ZR1 с 755-сильным двигателем V8.