ГИБДД обратилась к россиянам 

«Требования к обязательному использованию видеорегистраторов в салонах автомобилей не вводились и не планируются», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в интернете появились публикации, в которых говорилось о вводе административного наказания за отсутствие видеорегистраторов в салонах автомобилей.

В ГИБДД уточнили, что видеорегистрирующая аппаратура является необязательным атрибутом транспортного средства, и ее отсутствие не попадает ни под какие административные санкции.

Также в ведомстве заявили, что материал с ложной информацией был удален по требованию ГИБДД.