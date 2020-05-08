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ГИБДД обратилась к россиянам 

Вероника Полынина и ещё 5 2 часа назад
ГИБДД обратилась к россиянам
Фото: РИА Новости
В ГИБДД опровергли информацию о вводе обязательного использования видеорегистраторов в автомобилях, передает РИА «Новости».
«Требования к обязательному использованию видеорегистраторов в салонах автомобилей не вводились и не планируются», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в интернете появились публикации, в которых говорилось о вводе административного наказания за отсутствие видеорегистраторов в салонах автомобилей.
В ГИБДД уточнили, что видеорегистрирующая аппаратура является необязательным атрибутом транспортного средства, и ее отсутствие не попадает ни под какие административные санкции.
Также в ведомстве заявили, что материал с ложной информацией был удален по требованию ГИБДД.
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Автоновости , ГИБДД , РИА Новости
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