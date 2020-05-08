Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи автомобилей в России рухнули на 64% 

Газета.Ru 1 час назад
В России рухнули продажи авто
Фото: ТАСС
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 64%, следует из данных по регистрации новых автомобилей, которые «Газете.Ru» предоставило аналитическое агентство «Автостат Инфо».
Так, продажи в сегменте легковых автомобилей упали до 53,3 тыс. машин, что на 64,4% ниже, чем в апреле 2019 года.
За период с января по апрель 2020 года рынок продаж сократился до 422,2 тыс. автомобилей. Это на 9,6% ниже аналогичного периода прошлого года.
Однако падание продаж автомобилей в апреле не отражает всей глубины ущерба, полученного авторынком, полагают эксперты.
Видео дня. Как работает система дистанционной торговли автомобилями
Газета.Ru: последние новости
Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей В Самарcкой области пять человек стали жертвами ДТП В Самарcкой области пять человек стали жертвами ДТП ГИБДД будет проверять всех водителей на въездах в Москву с 15 апреля ГИБДД будет проверять всех водителей на въездах в Москву с 15 апреля
Автоновости , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД обратилась к россиянам
ГИБДД обратилась к россиянам
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Самарской области
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Самарской области
Водителя авто на эвакуаторе оштрафовали за езду без пропуска
Водителя авто на эвакуаторе оштрафовали за езду без пропуска
Девушки с голой грудью промчались на мотоцикле
Девушки с голой грудью промчались на мотоцикле
Спасет ли от штрафов перевернутый номерной знак?
Спасет ли от штрафов перевернутый номерной знак?
Видео
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Появилось видео падения трамвая на автомобили
00:54
Появилось видео падения трамвая на автомобили
ДТП
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
02:07
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
ДТП
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
00:37
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
ДТП
Появилось видео с места обрушения надземного перехода
00:12
Появилось видео с места обрушения надземного перехода
ДТП
«Насилуют»: буйная пассажирка атаковала водителя
01:08
«Насилуют»: буйная пассажирка атаковала водителя
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение