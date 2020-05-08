В России рухнули продажи авто 

Продажи новых автомобилей в России в апреле обвалились на 64%, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат Инфо»

За апрель российскими дилерами было продано 53,3 тысячи автомобиля — это на 64,4% ниже, чем в апреле 2019 года.

За первые четыре месяца 2020 года сокращение рынка по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 9,6%.

Продажи в сегменте новых легких коммерческих машин (LCV — фургоны, легкие грузовики и микроавтобусы массой до 3,5 тонны) в апреле упали на 42,6% до 5154 штук.

Рынок грузовых авто сократился в апреле на 33%, до 4,6 тысячи штук.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что апрельская статистика не отражает глубины падения авторынка. Он отметил, что в марте наблюдался бум продаж, и часть автомобилей была поставлена на учет в апреле.

«Поэтому в апреле все еще не так плохо, как могло быть. В мае все будет куда хуже, я не думаю, что хоть одна сделка была переведена с апреля на этот месяц», — заявил эксперт.

Ранее, как писал «Рамблер», в аналитическом агентстве HIS Markit предсказали падение мирового автомобильного рынка на 22% в 2020 году.