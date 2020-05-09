В России в апреле снизились продажи авто 

По итогам апреля 2020 года на российском авторынке было продано на 64,4% меньше легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные «Автостат Инфо».

Всего в прошлом месяце в России было реализовано 53,3 тыс. машин. При этом с января по апрель продажи легковых автомобилей упали на 9,6% по сравнению с январем-апрелем прошлого года.

Провальными продажи в апреле оказались и в сегменте LCV (легкие коммерческие автомобили). За апрель в России было продано только 5154 авто данного сегмента, что на 42,6% меньше по сравнению с прошлогодним показателем продаж.

Российский авторынок грузовых машин упал за отчетный период на 33%, до 4,6 тыс. единиц.

Как пояснил автоэксперт Сергей Бургазлиев, статистика продаж в апреле недостаточно объективная. В марте на российском авторынке был зафиксирован рост продаж автомобилей, однако часть регистраций была перенесена на апрель.

«Поэтому в апреле все еще не так плохо, как могло быть. В мае все будет куда хуже, я не думаю, что хоть одна сделка была переведена с апреля на этот месяц», — сообщил Бургазлиев.

Напомним, по мнению автоэкспертов, продажи автомобилей в России в 2020 году могут упасть на 30%.