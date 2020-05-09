Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России в апреле снизились продажи авто 

ИА Regnum и ещё 3 2 часа назад
В России в апреле снизились продажи авто
Фото: РИА Новости
По итогам апреля 2020 года на российском авторынке было продано на 64,4% меньше легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные «Автостат Инфо».
Всего в прошлом месяце в России было реализовано 53,3 тыс. машин. При этом с января по апрель продажи легковых автомобилей упали на 9,6% по сравнению с январем-апрелем прошлого года.
Провальными продажи в апреле оказались и в сегменте LCV (легкие коммерческие автомобили). За апрель в России было продано только 5154 авто данного сегмента, что на 42,6% меньше по сравнению с прошлогодним показателем продаж.
Российский авторынок грузовых машин упал за отчетный период на 33%, до 4,6 тыс. единиц.
Как пояснил автоэксперт Сергей Бургазлиев, статистика продаж в апреле недостаточно объективная. В марте на российском авторынке был зафиксирован рост продаж автомобилей, однако часть регистраций была перенесена на апрель.
«Поэтому в апреле все еще не так плохо, как могло быть. В мае все будет куда хуже, я не думаю, что хоть одна сделка была переведена с апреля на этот месяц», — сообщил Бургазлиев.
Напомним, по мнению автоэкспертов, продажи автомобилей в России в 2020 году могут упасть на 30%.
Видео дня. Полицейские поймали вероятных автоугонщиков в Павловском Посаде
ИА Regnum: последние новости
Московские парковки могут очистить от автомобилей каршеринга Московские парковки могут очистить от автомобилей каршеринга Контроль на въездах в Челябинск будет ужесточён Контроль на въездах в Челябинск будет ужесточён Жители России стали реже получать водительские права Жители России стали реже получать водительские права
Комментарии 1
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
92-й вместо 95-го: что советуют эксперты
92-й вместо 95-го: что советуют эксперты
В России стали реже получать водительские права
В России стали реже получать водительские права
АвтоВАЗ готовит новую Lada Granta
АвтоВАЗ готовит новую Lada Granta
Новая Mazda CX-5: крупнее, мощнее, престижнее
Новая Mazda CX-5: крупнее, мощнее, престижнее
Lexus поддержит российский малый бизнес в партнерстве с проектом Support…
Lexus поддержит российский малый бизнес в партнерстве с проектом Support…
Видео
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Появилось видео падения трамвая на автомобили
00:54
Появилось видео падения трамвая на автомобили
ДТП
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
02:07
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
ДТП
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
00:37
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
ДТП
Появилось видео с места обрушения надземного перехода
00:12
Появилось видео с места обрушения надземного перехода
ДТП
«Насилуют»: буйная пассажирка атаковала водителя
01:08
«Насилуют»: буйная пассажирка атаковала водителя
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение