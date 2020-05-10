Nikkei: Mazda запросила у трех банков кредит

Японский автоконцерн Mazda запросил кредит в размере 300 млрд иен ($2,8 млрд) у трех крупных банков Японии в связи с убытками, понесенными из-за пандемии коронавируса нового вида. Об этом в воскресенье сообщила газета Nikkei.

Отмечается, что объем продаж автоконцерна в феврале текущего года снизился на 14%, в марте этот показатель уменьшился на 33%. 24 марта Mazda приостановила работу нескольких своих заводов в Японии, Мексике и Таиланде из-за падения спроса на продукцию автоконцерна.