Пандемия может изменить авторынок

Европейские автопроизводители постепенно открываются. Некоторые концерны уже начали работу, другие собираются это сделать в ближайшем будущем. Продажи автомобилей из-за пандемии в некоторых странах ЕС упали почти до нуля.

То, как европейские автозаводы начинают работать, даже отдаленно не на поминает их режим до карантина. Например, Volkswagen производит примерно 10-15% от своего обычного выпуска. Вскоре производство машин увеличится — но всего лишь до 40% от прежнего уровня.

Примерно так же постепенно открываются и другие автогиганты. Естественно, у них теперь другие санитарные нормы, которые действуют даже во время перерыва на работе. Маски, измерение температуры, дезинфекция, разделенные рабочие места и так далее. Правда, недавно профсоюз Renault пожаловался в суд, что новые правила недостаточно жесткие. После чего один из заводов производителя остановили.

Но перезапуску мешают не только новые требования. Главное — это падение спроса на автомобили. В целом по Европе продажи снизились больше чем наполовину. А в отдельных странах, таких как Испания и Италия, почти на 100%. Такого не было последние 75 лет, констатирует редактор журнал «Авторевю» Леонид Голованов

Леонид Голованов редактор журнал «Авторевю»: «Беспрецедентное падение за послевоенную историю. Лучше всех дела обстоят в Китае, где восстановление уже началось и работают почти все заводы. Государственная помощь выделяется прежде всего в Европе крупным автопроизводителям, в России об этом только говорят, пока никаких решений, действий и выплат не принято. Сейчас остановлены официальные продажи, закрыты все официальные дилеры, приостановлена перерегистрация автомобилей, поэтому оценить падение или рост спроса мы сейчас в России не можем».

Что будет со спросом на автомобили по итогам года, сказать сложно. Были прогнозы, что в Европе он упадет где-то на 15-20%. А всего концерны ЕС и США из-за пандемии, как предполагала The Financial Times, потеряют больше 100 млрд долларов. Но в любом случае авторынок уже не будет прежним. И, возможно, никогда.

Сейчас выросло новое поколение шеринга. Они, вероятно, покупке машины будут предпочитать долгосрочную аренду. А дилерские центры будут активно работать на этом рынке. Комментирует генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков

Дмитрий Чумаков генеральный директор Vector Market Research: «Основной тренд, который сейчас будет в Европе развиваться, это не продажа автомобилей и даже не лизинг, в том числе не операционный лизинг, который очень хорошо развивается и в Европе, и в Америке, а это будет долгосрочная аренда автомобилей физическим и юридическим лицам. То есть этот бизнес работает следующим образом: создается компания при производителе автомобилей или независимая, которая похожа на каршеринг, но работает по подписке, то есть на более длительный период времени. И вот это сервис автомобилей по подписке — это то единственное, что может помочь производителям автомобилей наладить определенный спрос на свою продукцию».

Пока рынок оживает в Китае. В феврале там было падение продаж почти на 80%. В марте примерно на 40%. А апрель показал хоть и маленький, но рост — в районе процента. Сказался и отложенный спрос, и то, что власти дают жителям деньги на покупку новых автомобилей — чтобы граждане меньше ездили на общественном транспорте. Для КНР, где из-за плохой экологии еще недавно купить машину мог не каждый, ситуация довольно необычная.

Кстати, по поводу экологии. Европейские автопроизводители подошли к кризису и так в не самое простое время. В ЕС ужесточаются нормы выбросов вредных веществ. И компании вкладывали деньги в производство электромобилей. Средства на это они брали с продаж традиционных бензиновых машин. Сейчас же этот источник сильно сократился. Видимо, какое-то время Европе придется пожить при нынешней экологии и без электрокаров.