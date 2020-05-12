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АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada 

Авторамблер и ещё 2 1 час назад
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
Фото: Depositphotos
С 10 мая все автомобили отечественной марки получили прибавку к цене в размере 5-22 тыс. руб. или 1-2,5%.
Стоимость не изменилась только у двух моделей — Chevrolet Niva и Lada 4x4 в модификации Bronto, сообщает портал "Лада. Онлайн", по данным которого письмо с переписанными ценниками уже получили дилеры марки. Причины уже третьего за год повышения цен в АвтоВАЗе не называют.
Наибольшую прибавку получил фургон Lada Largus CNG на метане — он подорожал на 22 тыс. руб. "Топовые" версии Vesta и Vesta Cross в кузове седан, а также Vesta SW и Vesta SW Cross подорожали на 18 тыс. руб.
Vesta CNG и Largus F90 стали дороже на 15 тыс. руб., а самые дорогие версии бюджетника Granta прибавили по 14 тыс. руб. Прежней осталась стоимость только версий Cross и Drive Active.
Лада. Онлайн
Ранее АвтоВАЗ повышал цены на все модели в апреле. Ценники выросли на 5-10 тыс. руб. или примерно 1% в зависимости от модели. До этого ценники переписывали в январе: тогда тольяттинский автогигант увеличил цены на все свои автомобили в среднем на 2%, или в среднем на 15 тыс. руб.
По данным аналитиков "Автостата", продажи Lada в апреле сократились на 64% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Всего за прошлый месяц россияне купили 12,8 тыс. новых автомобилей отечественной марки. Обрушение продаж вызвано как закрытием автосалонов, так и усложнением процедуры регистрации в ГИБДД, которую из-за пандемии коронавируса можно пройти только по предварительной записи.
Lada остается лидером российского авторынка: первое и второе места по результатам апреля заняли Granta и Vesta с 4,56 тыс. и 4,2 тыс. проданных автомобилей соответственно.
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Автоновости , Lada Largus , Chevrolet , Lada , Chevrolet Niva , ГИБДД , Автоваз
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