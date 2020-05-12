АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada 

С 10 мая все автомобили отечественной марки получили прибавку к цене в размере 5-22 тыс. руб. или 1-2,5%.

Стоимость не изменилась только у двух моделей — Chevrolet Niva и Lada 4x4 в модификации Bronto, сообщает портал "Лада. Онлайн", по данным которого письмо с переписанными ценниками уже получили дилеры марки. Причины уже третьего за год повышения цен в АвтоВАЗе не называют.

Наибольшую прибавку получил фургон Lada Largus CNG на метане — он подорожал на 22 тыс. руб. "Топовые" версии Vesta и Vesta Cross в кузове седан, а также Vesta SW и Vesta SW Cross подорожали на 18 тыс. руб.

Vesta CNG и Largus F90 стали дороже на 15 тыс. руб., а самые дорогие версии бюджетника Granta прибавили по 14 тыс. руб. Прежней осталась стоимость только версий Cross и Drive Active.

Лада. Онлайн

Ранее АвтоВАЗ повышал цены на все модели в апреле. Ценники выросли на 5-10 тыс. руб. или примерно 1% в зависимости от модели. До этого ценники переписывали в январе: тогда тольяттинский автогигант увеличил цены на все свои автомобили в среднем на 2%, или в среднем на 15 тыс. руб.

По данным аналитиков "Автостата", продажи Lada в апреле сократились на 64% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Всего за прошлый месяц россияне купили 12,8 тыс. новых автомобилей отечественной марки. Обрушение продаж вызвано как закрытием автосалонов, так и усложнением процедуры регистрации в ГИБДД , которую из-за пандемии коронавируса можно пройти только по предварительной записи.

Lada остается лидером российского авторынка: первое и второе места по результатам апреля заняли Granta и Vesta с 4,56 тыс. и 4,2 тыс. проданных автомобилей соответственно.