Коммунальщики безнаказанно покрасили автомобиль москвички 

Москвичке отказали в возбуждении уголовного дела после повреждения ее автомобиля во время покрасочных работ во дворе жилого дома.

Жительница Савеловского района Москвы припарковала автомобиль Toyota Rav 4 во дворе. Через несколько дней городские службы приступили к традиционным для весны покрасочным работам. Во время покраски электростанции работники забрызгали краской машину москвички: повреждения получили крыло, капот, двери, лобовое и боковое стекла.

Москвичка обратилась к участковому ОМВД Савеловского района старшему лейтенанту Ермилову Д. А. с заявлением о порче имущества.

Участковый отказал девушке в возбуждении уголовного дела, сославшись на то, что в инциденте отсутствуют доказательства умышленного повреждения. Кроме того, в постановлении об отказе о возбуждении уголовного дела, подписанного главой ОМВД подполковником Шараповым Р. О., сообщается, что автомобиль не утратил возможности передвигаться и использоваться по назначению.