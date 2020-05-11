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Коммунальщики безнаказанно покрасили автомобиль москвички 

Вероника Полынина 3 часа назад
Коммунальщики безнаказанно покрасили автомобиль москвички
Фото: поврежденная машина
Москвичке отказали в возбуждении уголовного дела после повреждения ее автомобиля во время покрасочных работ во дворе жилого дома.
Жительница Савеловского района Москвы припарковала автомобиль Toyota Rav 4 во дворе. Через несколько дней городские службы приступили к традиционным для весны покрасочным работам. Во время покраски электростанции работники забрызгали краской машину москвички: повреждения получили крыло, капот, двери, лобовое и боковое стекла.
Москвичка обратилась к участковому ОМВД Савеловского района старшему лейтенанту Ермилову Д. А. с заявлением о порче имущества.
Участковый отказал девушке в возбуждении уголовного дела, сославшись на то, что в инциденте отсутствуют доказательства умышленного повреждения. Кроме того, в постановлении об отказе о возбуждении уголовного дела, подписанного главой ОМВД подполковником Шараповым Р. О., сообщается, что автомобиль не утратил возможности передвигаться и использоваться по назначению.
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Автоновости , Toyota
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