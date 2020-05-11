В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей 

Компания Audi представила в России новую бронированную версию автомобиля A8L Security в кузове D5. Стоимость транспортного средства составит 55 миллионов рублей, а заказать авто можно на официальном сайте производителя.

Примечательно, что заказы направляются прямо в Германию, а потому стать обладателями нового бронированного автомобиля смогут не все, некоторые покупатели могут получить отказ. Audi A8L Security, в кузове D5, бронировали по стандарту VR9/VR10, в соответствии с деталями авто из металла и стекла.

Бронировка позволяет машине выдерживать обстрел пулями калибра 7,62 с термоупрочнённым сердечником, изначально ее проектировали, как пуленепробиваемое транспортное средство. Под капотом исчезнет мотор W12, а на замену подготовят V8 на 4 литра с гибридной установкой. Суммарная мощность достигает 571 л.с. В паре предложат 8-ступенчатую АКПП в сочетании с постоянным полным приводом quattro.

Масса транспортного средства составит 4,5 тонны, а в список оснащения войдут мультиконтурные кресла с 22-диапазонными регулировками, система пожаротушения и другое оборудование для безопасности пассажиров.