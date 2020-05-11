Автокомпании представили новые антивирусные машины 

Пандемия коронавируса распространяется с геометрической прогрессией. Конечно, есть те, кто не верит во все слухи и считает, что этот вирус был создан искусственно и никак не влияет на здоровье человека, а лишь является прикрытием более крупных государственных махинаций. Но медицинские работники видели это явление вживую и понимают, что с болезнью шутки плохи. Но режим самоизоляции и заключается в том, что выбор полностью лежит на человеке, рисковать или же переждать болезнь в четырёх стенах. В этой статье мы поговорим о новой разработке, которую придумали российские автокомпании. Они заявляют, что создали автомобили, которые смогут бороться с распространением коронавируса на территории России.

Итак, давайте поговорим об этом более подробно, ведь согласитесь, что подобное громкое заявление заставляет всех подумать. Разработчики обещают приблизить салон нового авто к больничным стандартам, это будут своего рода автомобильные поезда на колёсах. Конечно, нельзя отрицать тот факт, что больше всего рискуют медицинские работники, которые должны не только постоянно контактировать с заболевшими, но и перевозить их с удалённых местностей. А где гарантия того, что в обычный автомобиль скорой помощи не сядет человек без специальной экипировки? Правильно, гарантии нет никакой, нужно уже сейчас полностью обезопасить врачей, ведь их так же ждёт дома семья и очень сильно переживает.

Новинку представил Нижегородский автопроизводитель "Группа ГАЗ" . Специалисты в ускоренном режиме создали практически дезинфекционную лабораторию на колёсах. В основу транспорта легли обычные модели — это 17, а так же 22-местные "Газели", а так же автобусы "Вектор Некст", которые рассчитываются на 50 мест для пассажиров.

Автомобили оснащены облучателями-рециркуляторами воздуха, это устройства закрытого типа, абсолютно безопасные для людей. Так же сенсорные диспенсеры обзаведутся антисептическими свойствами. Машина оснащена бесконтактными кнопками запроса остановки, а так же поручнями с антибактериальным покрытием.

Пресс-служба "Группы ГАЗ" говорит о том, что многие должны понимать, что даже если Россия сможет победить пандемию, то нельзя исключать тот факт, что она в любой момент может появиться. Да, пусть она не будет распространяться с такой скорость, как сегодня, но есть вероятность, что она как вирус, вошла в нашу жизнь надолго, как пневмония. В настоящее время пользование общественным транспортом ограничено, это не есть хорошо, так как всё это парализует экономику и всю социальную жизнь в городах. Возможно, благодаря таким автобусам, жизнь страны изменится.

Кстати, чудо-автобусы будут бороться не только с распространением вируса COVID-19, но и с другими инфекциями. Пассажиры смогут дышать очищенным воздухом, дезинфицировать руки, а так же сократить взаимодействие с заражёнными поверхностями.

Но это не единственные, кто разработал что-то подобное. Так же компания Sollers предоставила свой вариант, построенный на базе микроавтобуса "УАЗ-452". Отличительной чертой антибактериальной "Буханки" является то, что в ней медицинский бокс полностью изолирован от медицинских работников и водителя. Нужно отметить, что автомобиль, хоть и не является новейшей разработкой, но отличается значительной проходимостью в труднопроходимых местах. Первая партия, состоящая из 132 автомобилей, поступит в использование уже в середине мая.

Ещё один вариант разработал завод "Урал" , совместно с "Козельским механическим заводом", а так же НПО"Медкар". Можно сказать, что это обыкновенный госпиталь на колёсах, который построили на шасси "Урала Некст". Транспортное средство оснастили аппаратом искусственной вентиляции лёгкий. На автомобиле медики смогут ездить в отдалённые районы и в целости доставлять больных в городские стационары.

Конечно, сейчас такие автомобили крайне необходимы. Российский автопром активно переделывает свои автомобили под лаборатории на колёсах. Всему виной пандемия, но возможно такой транспорт будет очень полезен и в будущем.

Скорее всего, в таком транспорте есть и психологическое воздействие. Согласитесь, что в автобусе, в котором имеется кварцевая лампа и бактерицидный поручень, ехать намного проще. Люди во всех странах очень боятся заболеть, об этом говорят и исследования, проведённые на территории Китая, а так же России. Можно сказать, что кроме самого вируса, появилась ещё болезнь под названием "Ковидофобия".

В заключении нужно сказать, что сегодняшняя ситуация показывает всему миру профессию, которая стоит во главе всего. Медицина — это то направление, которое ни в коем случае сокращать нельзя, а наоборот, следует его развивать и совершенствовать. Тем более не жалеть на это государственных денег. Это особое призвание, которое не должно пересекаться с коррупцией.

Накануне, медицинские работники выставили в социальные сети фотографии надбавок, которые им выписали за месяц работы с заражёнными. Пользователи интернета оставили комментарии в которых высмеяли не только региональную, но и всю власть в целом. Выплаты смехотворные, здесь речь идёт даже не о тысячах, а о сотнях рублей.