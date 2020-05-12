Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию 

Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Совместная российско-китайская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию "пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) — Хэйхэ (КНР). Автодорожный мостовой переход". Это первый автомобильный мост между Россией и Китаем. Официальное разрешение на ввод моста в эксплуатацию выдало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, если бы не пандемия и закрытые границы государств, то мост начал бы работу после выдачи разрешения, но из-за непростой эпидемиологической ситуации он будет введен в эксплуатацию только после снятия всех ограничений.

"Хочу сказать огромное спасибо нашим строителям! Тем людям, которые круглосуточно: и летом, и зимой, на протяжении трех лет возводили этот масштабный объект! Скажу честно, когда мы начинали эту стройку в 2016 году, мало кто верил, что мы сможем довести ее до конца. Ведь про необходимость моста до этого говорили на протяжении двух десятков лет, но к работам не приступали. Но вот прошло три года и сегодня Россию и Китай впервые соединяет автомобильный мост", — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Первый автомобильный мост между Россией и Китаем строился с декабря 2016 года в Амурской области. В конце ноября 2019 года основные этапы строительства российской части моста были завершены. После ввода моста в эксплуатацию в 2020 году пассажиропоток составит около 5,5 тысячи человек в сутки. Согласно техническому заданию, по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.