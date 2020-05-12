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Лiга (Украина): украинский автопром рухнул 

ИноСМИ 5 часов назад
Украинский автопром рухнул
Фото: ИноСМИ
В апреле на Украине было собрано 59 автомобилей. Таким образом, по сравнению с апрельским результатом прошлого года украинский автопром сбавил обороты еще на 58%, сообщает Укравтопром.
Всю статистику месяца сформировал завод Еврокар, на котором в апреле было собрано 59 автомобилей Skoda. При этом, относительно прошлого года апрельский выпуск автомобилей на Еврокаре уменьшился на четверть.
Всего с начала года на Украине было собрано 1 тысяча 424 единицы автотранспортных средств, что на 24% меньше, чем годом ранее.
Легковых автомобилей — 1238 шт. (-22%); Коммерческих — 12 шт. (-20%); Автобусов — 174 шт. (-37%).
В апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3 тысячи 700 новых легковых автомобилей или почти в два раза меньше, чем годом ранее. Из-за карантина регистрации электромобилей упали в 14 раз по сравнению с прошлым годом.
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Автоновости , Skoda
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