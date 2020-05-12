Украинский автопром рухнул

В апреле на Украине было собрано 59 автомобилей. Таким образом, по сравнению с апрельским результатом прошлого года украинский автопром сбавил обороты еще на 58%, сообщает Укравтопром.

Всю статистику месяца сформировал завод Еврокар, на котором в апреле было собрано 59 автомобилей Skoda . При этом, относительно прошлого года апрельский выпуск автомобилей на Еврокаре уменьшился на четверть.

Всего с начала года на Украине было собрано 1 тысяча 424 единицы автотранспортных средств, что на 24% меньше, чем годом ранее.

Легковых автомобилей — 1238 шт. (-22%); Коммерческих — 12 шт. (-20%); Автобусов — 174 шт. (-37%).

В апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3 тысячи 700 новых легковых автомобилей или почти в два раза меньше, чем годом ранее. Из-за карантина регистрации электромобилей упали в 14 раз по сравнению с прошлым годом.