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На Украине заявили о крахе автопрома 

Мария Иванова 4 часа назад
На Украине заявили о крахе автопрома
Фото: РИА Новости
В апреле на Украине собрали всего 59 автомобилей, производство машин в стране упало на 58 процентов к апрелю 2019 года. Об этом сообщает «ЛIГАБiзнесIнформ» со ссылкой на данные Укравтопрома.
Агентство назвало сложившуюся ситуацию обрушением промышленности.
В прошлом месяце на Украине автомобили выпускал только завод Еврокар, там собрали 59 автомобилей Skoda. По сравнению с апрелем 2019-го выпуск машин на Еврокаре сократился на четверть.
Всего с начала года в стране собрали 1424 транспортных средства, это на 24 процента меньше, чем год назад. Легковых машин стало на 22 процента меньше (1238 штуки), коммерческих — на 20 процентов (12 штук), автобусов — на 37 процентов (174 штуки).
Как писал «Рамблер», ранее из-за ситуации с коронавирусом останавливали работу заводы по производству автомобилей Peugeot, Citroen и DS во Франции, Испании, Португалии и Словакии, заводы Opel в Германии и Польше, заводы Vauxhall в Великобритании, предприятия Renault во Франции и Испании. «АвтоВАЗ» приостановил производство автомобилей с 29 апреля до 18 мая.
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Автоновости , Citroen , Peugeot , Vauxhall , Renault , Skoda , Opel , Автоваз
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