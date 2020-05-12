На Украине заявили о крахе автопрома 

В апреле на Украине собрали всего 59 автомобилей, производство машин в стране упало на 58 процентов к апрелю 2019 года. Об этом сообщает «ЛIГАБiзнесIнформ» со ссылкой на данные Укравтопрома.

Агентство назвало сложившуюся ситуацию обрушением промышленности.

В прошлом месяце на Украине автомобили выпускал только завод Еврокар, там собрали 59 автомобилей Skoda . По сравнению с апрелем 2019-го выпуск машин на Еврокаре сократился на четверть.

Всего с начала года в стране собрали 1424 транспортных средства, это на 24 процента меньше, чем год назад. Легковых машин стало на 22 процента меньше (1238 штуки), коммерческих — на 20 процентов (12 штук), автобусов — на 37 процентов (174 штуки).