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Tesla открыла завод в Калифорнии, несмотря на запрет властей 

Авторамблер и ещё 14 2 часа назад
Tesla открыла завод в Калифорнии, несмотря на запрет властей
Фото: Авторамблер
Глава американской компании Илон Маск заявил, что предприятие возобновит работу вопреки указаниям местных властей и пандемии коронавируса.
"Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида. Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я", — написал Маск в Twitter.
На заводе Tesla во Фримонте, округ Аламида, числится порядка 10 тыс. работников. По данным Los Angeles Times, сейчас на парковке у предприятия почти столько же машин, сколько обычно наблюдалось до пандемии.
Ранее Маск подавал иск властям Аламиды, по распоряжению которых многие заводы и предприятия в округе были закрыты, сообщает ТАСС. Уже в субботу на официальном сайте Tesla появилось объявление о том, что завод начинает процесс возобновления работы.
Ранее Илон Маск назвал введенные из-за коронавируса меры "фашистскими" и призвал власти США разрешить бизнесу вернуться к обычному режиму работы.
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Автоновости , Tesla , Илон Маск , ИТАР-ТАСС
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