Tesla открыла завод в Калифорнии, несмотря на запрет властей 

Глава американской компании Илон Маск заявил, что предприятие возобновит работу вопреки указаниям местных властей и пандемии коронавируса.

"Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида. Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я", — написал Маск в Twitter.

На заводе Tesla во Фримонте, округ Аламида, числится порядка 10 тыс. работников. По данным Los Angeles Times, сейчас на парковке у предприятия почти столько же машин, сколько обычно наблюдалось до пандемии.

Ранее Маск подавал иск властям Аламиды, по распоряжению которых многие заводы и предприятия в округе были закрыты, сообщает ТАСС. Уже в субботу на официальном сайте Tesla появилось объявление о том, что завод начинает процесс возобновления работы.

Ранее Илон Маск назвал введенные из-за коронавируса меры "фашистскими" и призвал власти США разрешить бизнесу вернуться к обычному режиму работы.