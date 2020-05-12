В России начали собирать BMW X6 нового поколения

Компания BMW объявила о старте сборки BMW X6 нового поколения на заводе «Автотор» в Калининграде. Собранные в России кроссоверы доступны в семи комплектациях. Купить автомобиль можно онлайн.

Новый BMW X6 стал восьмой моделью марки, которая в настоящее время собирается на заводе в Калининграде. Кроссовер будет доступен с тремя вариантами двигателей: в версиях xDrive30d и xDrive40d с дизелями мощностью 249 и 340 лошадиных сил соответственно, а также в бензиновой модификации xDrive40i с теми же 340 силами.

«Российский» X6 будет представлен в семи комплектациях, каждая из которых включает в себя определенный набор опций. В версии Business Plus доступны ассистент парковки с камерой заднего вида и функция доступа с бесконтактным открытием крышки багажника. В комплектациях M Sport Pure и M Sport Plus кроссоверы получат спортивную подвеску, а также M-пакеты для интерьера и экстерьера. Комплектациям Exclusive, Luxury и M Sport Pro достанется пневматическая подвеска, автодоводчики дверей, система кругового обзора и проекционный дисплей.

Стоимость базовой версии кроссовера начинается от 5 840 000 рублей. Спортивная модификация с М-пакетом обойдется минимум в 6 400 000 рублей, а приобрести

BMW

X6 в комплектации Luxury можно будет от 6 610 000 рублей.

Приобрести новый X6 можно не выходя из дома. Для этого необходимо выбрать комплектацию и оставить заявку на сайте дилера. После определения способа оплаты новый автомобиль может быть доставлен домой к покупателю.

В конце апреля, из-за продолжающейся эпидемии COVID-19, компания BMW разработала онлайн-сервис, с помощью которого по всей России можно приобрести новые автомобили марки, не посещая дилера. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо оставить заявку на сайте дилерского центра, выбрать модель и комплектацию, а также внести частичную предоплату, которую определит дилер.