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Анонсирована новая шикарная модель Citroen 

Авторамблер 1 час назад
Анонсирована новая шикарная модель Citroen
Фото: Citroen
Citroen готовит преемника Citroen C5. В основу ляжет модульное шасси EMP2, а стилистически автомобиль напомнит шоу-кар CXperience Concept 2016 года.
В 2018 году сообщалось, что французская компания готовит модель, которая придет на смену C5 и появится в 2020-м. Несмотря на те обещания, автомобиль пока так и не появился, но Citroen о нем не забыла и не поменяла свои планы.
"Поверьте нам, автомобиль существует и он великолепный. Это действительно важный автомобиль для нас", — заявил изданию Autonews Europe Лоуренс Хансен, директор по продукту и стратегии Citroen, не уточнив сроки появления.
CXperience Concept
О готовящейся новинке известно следующее. Ее разрабатывают на модульном шасси EMP2, которое также легло в основу Peugeot 508. В вопросах дизайна "двойной шеврон" наверняка традиционно проявит оригинальность — ожидается, что серийная модель унаследует стилистическую концепцию у CXperience Concept 2016 года. Разумеется, преемник C5 не будет традиционным седаном. Несколько лет назад на это намекнул директор марки по продукту Ксавье Пежо. По его словам, подобный автомобиль следует изобрести заново — он должен быть современным и столь же привлекательным как и машины сегмента SUV.
"Если ваш седан классический или традиционный, то, боюсь, у вас проблемы", — отметил тогда Пежо.
В конце марта компания Citroen подняла цены на всю российскую модельную линейку.
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Автоновости , Peugeot 508 , Citroen , Peugeot , Citroen C5
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