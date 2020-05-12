В Москве запустили новую систему контроля пропусков

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В Москве запустили новую систему контроля спецпропусков у владельцев авто 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
В Москве запустили новую систему контроля автомобилей «Карантин», которая позволяет выявлять владельцев авто без спецпропусков для проезда по городу, сообщил глава Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Москвы Евгений Леглер.
«Мы разработали в Москве систему «Карантин», которая работает на камерах, которые расположены в Москве. Данная система имеет вид мобильного приложения, сотрудник полиции имеет возможность самостоятельно выбрать камеру по направлению к нему, и на планшет будут приходить те номера автомобиля, который едет без пропуска», — цитирует РИА «Новости» Леглера.
По его словам, система дает возможность останавливать точечно только тех, у кого отсутствует пропуск, «не нарушая нормальную жизнь людей, которые добросовестно оформили пропуска».
При этом Леглер уточнил, что для работы системы дополнительные камеры не устанавливались.
«Прежде всего цель этой системы — предотвратить въезд людей с неоформленным пропуском», — отметил он.
В свою очередь замначальника Управления ГИБДД ГУ МВД по Москве полковник полиции Алексей Диокин заявил, что сотрудники госавтоинспекции останавливают только транспортные средства, которые не имеют пропуска.
С начала введения пропускного режима сотрудники ГИБДД провели более 600 тыс. проверок пропусков у транспортных средств, въезжающих в город.
Напомним, с 12 мая в Москве отменили возможность оформления цифровых пропусков с помощью СМС.
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Автоновости , Видео , ГИБДД , РИА Новости
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