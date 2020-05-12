В Москве запустили новую систему контроля пропусков

Система «Карантин» выявляет автовладельцев, передвигающихся по Москве без цифровых пропусков. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал глава дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер.

Система «Карантин» представляет собой мобильное приложение и работает на камерах, которые установлены в столице. Камеры фиксируют номера автомобилей и уведомляют сотрудников полиции о тех из них, которые не числятся в базе данных номеров машин, владельцы которых оформили цифровой пропуск.

«Таким образом мы стараемся не нарушать нормальную жизнь людей, которые добросовестно оформили пропуска, при этом останавливать точечно только тех, у кого отсутствует пропуск», — объяснил Леглер.

Пропускной режим для передвижения на личном, служебном и общественном транспорте, как сообщал «Рамблер», был введен в Москве в середине апреля. Пропуск можно оформить на сайте мэра, по телефону или при помощи смс.