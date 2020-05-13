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В Москве возобновили работу такси бизнес-класса 

News.ru и ещё 6 2 часа назад
В Москве возобновили работу такси бизнес-класса
Фото: News.ru
В Москве после запрета на фоне пандемии коронавируса возобновил свою работу сервис заказа премиальных машин с водителем Wheely. Также в столице предоставлять услуги по премиальному тарифу снова стали Gett и «Яндекс. Такси». Об этом журналистам рассказали представители компаний.
Премиальные сервисы, возившие людей по заказу, попали в Москве под временный запрет 13 апреля, когда городские власти остановили деятельность перевозчиков без необходимой лицензии.
Сотрудники пресс-службы Wheely заявили, что работа в столице возобновлена. В компании отметили, что, кроме выполнения санитарных требований, были разработаны и внедрены системы проверки у пассажиров цифровых пропусков, при отсутствии которых заказать машину не получится.
В «Яндекс. Такси» и Gett также подтвердили возобновление работы премиальных тарифов, сообщает ТАСС.
Как ранее писалNEWS.ru, десять таксистов в Московской области привлечены к административной ответственности из-за отсутствия защитных масок. Нарушители были выявлены в Красногорске и Домодедово.
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Автоновости , ИТАР-ТАСС
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