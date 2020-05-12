Система «Карантин» отследит авто без спецпропусков онлайн

Система "Карантин" позволяет инспекторам отслеживать автомобили без спецпропусков реальном времени через подключение к стационарной камере. С момента запуска 1 мая с помощью "Карантина" выявили более 3,7 тыс. нарушителей пропускного режима.

Систему разработали специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сообщает "Коммерсантъ". От обычных проверок гаишников она отличается тем, что сотрудник ДПС с помощью гаджета может подключиться с любой дорожной камере и выслеживать автомобили без пропуска на расстоянии 200-300 м от камеры.

Для обеспечения работы системы, разработка которой обошлась в 27 млн руб., ЦОДД снабдил смартфонами более 800 сотрудников ГИБДД.

Как объяснил глава дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер, для распознавания автомобилей система использует нейронные сети. Он уточнил, что гаишники не будут штрафовать водителей, а ограничатся лишь предупреждениями о штрафе с камер в размере 5 тыс. руб. за езду без пропуска.

Водитель сможет оформить пропуск сразу после остановки — вся информация почти сразу появится в системе, сказал Леглер.

По словам замглавы ГИБДД по Москве Алексея Диокина, "Карантин" поможет сэкономить силы и средства Госавтоинспекции, а также минимизировать издержки для въезжающих в Москву водителей. У системы есть потенциал для работы и после снятия ограничений — в будущем она будет служить для выявления автомобилей без ОСАГО и должников по штрафам ГИБДД.

Спецпропуска стали обязательными для поездок по Москве и Подмосковью с 15 апреля. За нарушение пропускного режима предусмотрен штраф в размере 5 тыс. руб.