Онлайн-сервис автомобильных перевозок Uber объявил о новых мерах безопасности перевозки пассажиров в связи с пандемией коронавируса.

Компания отмечает, что на протяжении двух месяцев рекомендовала пассажирам отказываться от поездок, не связанных с крайней необходимостью.

Начиная с 18 мая сервис возобновляет перевозки в новых условиях. Месяц назад компания сообщала, что планирует раздать своим водителям во всем мире десятки миллионов масок для защиты от распространения COVID-19. Теперь уточняется, что прежде чем получить заказ, водитель должен с помощью селфи подтвердить, что действительно носит защитную маску. Для распознавания лица в маске будет применена специальная технология. Данные меры касаются работы сервиса в США, Канаде, Индии и большинстве стран Латинской Америки и Европы.

Пассажиры перед каждой поездкой будут обязаны подтвердить санобработку рук и наличие маски или другой защиты для лица. Они также должны согласиться ехать на заднем сидении с открытыми окнами. Максимальное количество посадочных мест снижается с четырех до трех.

Компания отмечает, что потратила 50 миллионов долларов на покупку масок и санитайзеров.