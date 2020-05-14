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Водители попали в пробки из-за проверки цифровых пропусков 

News.ru и ещё 2 3 часа назад
Водители попали в пробки из-за проверки пропусков
Фото: Car.ru
Водители на майских праздниках стояли в пробках на въездах в Москву и города в Московской области из-за проверки сотрудниками ГИБДД цифровых пропусков.
Полицейские для проверки сузили въезды до одной-двух полос, что вызвало многокилометровые пробки, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Кроме того, в пробках оказались пассажиры общественного транспорта, они были вынуждены находится в замкнутом многолюдном пространстве долгое время.
Суженная полицейскими пикетчиками до одной-двух полос проезжая часть спровоцировала заторы, в которых вынуждены простаивать не только рядовые автомобилисты, но и пассажиры общественного транспорта. А самый большой риск заразить или заразиться коронавирусом — именно в автобусах и маршрутках, ведь людям ближе и дольше всего приходится контактировать с посторонними, — сообщает портал.
Отмечается, что самая осложнённая ситуация на дороге во время майских праздников, наблюдалась на Щелковском, Осташковском, Алтуфьевском и Варшавском шоссе, а также на въездах в Мытищи, Наро-Фоминск и Пушкино.
Ранее NEWS.ru писал, что введение в московском метро автоматической системы проверки пропусков помогло избавится от очередей на вход в подземку.
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Автоновости , Новые штрафы , ГИБДД , АвтоВзгляд
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