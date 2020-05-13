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Ремонтировать машины и продавать запчасти официально разрешено 

Car.ru 2 часа назад
В Москве разрешили работать автосервисам и магазинам запчастей
Фото: Car.ru
На территории Москвы перестали действовать некоторые ограничения, что позволило различным автомастерским и магазинам автозапчастей начать полноценную работу в черте города.
Но несмотря на ослабление введённых ранее ограничений, автомобильные дилеры по-прежнему не могут начать полноценную работу, так как это может быть опасно для здоровья посетителей и работников.
Указом мэра Москвы Сергея Собянина была официально разрешена работа станций технического обслуживания и магазинов автозапчастей. Представитель союза автомобильных дилеров РФ Олег Мосеев считает, что сейчас сделан первый шаг к возобновлению нормальной работы в стране, так как ремонт машин очень важен, как для обычных людей, так и для различных компаний.
Как скоро смогут заработать дилерские центры — неизвестно, так как этот вопрос всё ещё обсуждается специалистами вместе с Сергеем Собяниным. Напомним, что автосалоны не работают с 28 марта этого года из-за введённых ограничений.
Вероятнее всего, российские дилеры смогут начать работу ближе к концу текущего месяца, если сложная ситуация в стране будет улучшаться.
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Автоновости , Сергей Собянин , Олег Мосеев
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