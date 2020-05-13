В России для нарушителей ПДД подорожает ОСАГО 

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки к закону об ОСАГО, согласно которому стоимость полиса будет индивидуально рассчитываться в зависимости от количества грубых нарушений правил дорожного движения. При росте числа нарушений станет дорожать и полис.
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К грубым нарушителям ПДД будут относится водители, управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, проехавшие на красный сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика. Также под этот критерий попадают нарушители, выехавшие на встречную полосу и неоднократно превысившие скорость более чем на 60 километров в час.
Согласно новым поправкам, при увеличении стоимости полиса обязательного страхования будут учитываться квитанции, выписанные непосредственно сотрудниками ДПС. Штрафы, пришедшие с дорожных комплексов фотовидеофиксации, учитываться не будут.
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В то же время порог минимальной и максимальной ставки базового тарифа ОСАГО по-прежнему будет устанавливать Центробанк, а страховые компании, в свою очередь, в рамках этого тарифа смогут самостоятельно определять стоимость полиса. На цену, помимо нарушений ПДД, будут влиять и стандартные параметры: возраст и стаж водителя, мощность автомобиля, количество людей, допущенных к управлению и прочие.
C 1 марта по 30 сентября 2020 года в рамках профилактики борьбы с коронавирусной инфекцией, Госдума разрешила оформлять полис ОСАГО без прохождения обязательного техосмотра. Однако воспользоваться этой услугой можно будет только при условии, что водитель предоставит страховой компании диагностическую карту не позднее 31 октября 2020 года. Все поправки в законопроект вступят в силу после того, как их подпишет президент России Владимир Путин.
В октябре прошлого года депутаты Госдумы рассматривали инициативу, в рамках которой предполагалось ужесточить наказания за езду на автомобиле без полиса ОСАГО. Если обсуждаемые поправки будут приняты, то стоимость штрафа за передвижение без полиса может вырасти с 800 до 5000 рублей.