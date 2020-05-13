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В России для нарушителей ПДД подорожает ОСАГО 

Motor.ru и ещё 6 6 часов назад
В России для нарушителей ПДД подорожает ОСАГО
Фото: Motor.ru
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки к закону об ОСАГО, согласно которому стоимость полиса будет индивидуально рассчитываться в зависимости от количества грубых нарушений правил дорожного движения. При росте числа нарушений станет дорожать и полис.
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К грубым нарушителям ПДД будут относится водители, управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, проехавшие на красный сигнал светофора или запрещающий жест регулиров­щика. Также под этот критерий попадают нарушители, выехавшие на встречную полосу и неоднократно превысившие скорость более чем на 60 километров в час.
Согласно новым поправкам, при увеличении стоимости полиса обязательного страхования будут учитываться квитанции, выписанные непосредственно сотрудниками ДПС. Штрафы, пришедшие с дорожных комплексов фотовидеофиксации, учитываться не будут.
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В то же время порог минимальной и максимальной ставки базового тарифа ОСАГО по-прежнему будет устанавливать Центробанк, а страховые компании, в свою очередь, в рамках этого тарифа смогут самостоятельно определять стоимость полиса. На цену, помимо нарушений ПДД, будут влиять и стандартные параметры: возраст и стаж водителя, мощность автомобиля, количество людей, допущенных к управлению и прочие.
C 1 марта по 30 сентября 2020 года в рамках профилактики борьбы с коронавирусной инфекцией, Госдума разрешила оформлять полис ОСАГО без прохождения обязательного техосмотра. Однако воспользоваться этой услугой можно будет только при условии, что водитель предоставит страховой компании диагно­стическую карту не позднее 31 октября 2020 года. Все поправки в законопроект вступят в силу после того, как их подпишет президент России Владимир Путин.
В октябре прошлого года депутаты Госдумы рассматривали инициативу, в рамках которой предполагалось ужесточить наказания за езду на автомобиле без полиса ОСАГО. Если обсуждаемые поправки будут приняты, то стоимость штрафа за передвижение без полиса может вырасти с 800 до 5000 рублей.
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Комментарии
Автоновости , Владимир Путин , Госдума , ГИБДД , Центральный банк России
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