В России для нарушителей ПДД подорожает ОСАГО 

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки к закону об ОСАГО, согласно которому стоимость полиса будет индивидуально рассчитываться в зависимости от количества грубых нарушений правил дорожного движения. При росте числа нарушений станет дорожать и полис.

Дорожные камеры неожиданно начали фиксировать автомобили без ОСАГО

К грубым нарушителям ПДД будут относится водители, управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, проехавшие на красный сигнал светофора или запрещающий жест регулиров­щика. Также под этот критерий попадают нарушители, выехавшие на встречную полосу и неоднократно превысившие скорость более чем на 60 километров в час.

Согласно новым поправкам, при увеличении стоимости полиса обязательного страхования будут учитываться квитанции, выписанные непосредственно сотрудниками ДПС . Штрафы, пришедшие с дорожных комплексов фотовидеофиксации, учитываться не будут.

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В то же время порог минимальной и максимальной ставки базового тарифа ОСАГО по-прежнему будет устанавливать Центробанк , а страховые компании, в свою очередь, в рамках этого тарифа смогут самостоятельно определять стоимость полиса. На цену, помимо нарушений ПДД, будут влиять и стандартные параметры: возраст и стаж водителя, мощность автомобиля, количество людей, допущенных к управлению и прочие.

C 1 марта по 30 сентября 2020 года в рамках профилактики борьбы с коронавирусной инфекцией, Госдума разрешила оформлять полис ОСАГО без прохождения обязательного техосмотра. Однако воспользоваться этой услугой можно будет только при условии, что водитель предоставит страховой компании диагно­стическую карту не позднее 31 октября 2020 года. Все поправки в законопроект вступят в силу после того, как их подпишет президент России Владимир Путин

В октябре прошлого года депутаты Госдумы рассматривали инициативу, в рамках которой предполагалось ужесточить наказания за езду на автомобиле без полиса ОСАГО. Если обсуждаемые поправки будут приняты, то стоимость штрафа за передвижение без полиса может вырасти с 800 до 5000 рублей.