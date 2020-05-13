В Москве на Кутузовском проспекте закроют ряд полос 

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил о том, что вскоре на Кутузовском проспекте будут закрыты некоторые полосы.

Такие ограничительные меры были приняты для того, чтобы позволить коммунальным бригадам заняться благоустройством территории, окружающей Триумфальную арку. Часть полос на Кутузовском проспекте будет перекрыта в период с 15 мая по 25 июня. За этот срок рабочие должны справиться со своим заданием.

Если ничего не поменяется, то ограничения коснутся только одной полосы с каждой стороны дороги. Запрет на передвижение будет действовать с 15 мая круглосуточно.

Ограждённую территорию обозначат специальными дорожными знаками, чтобы водители, случайно, не въехали на неё. Аналитики ЦОДД считают, что частичное перекрытие дороги на Кутузовском проспекте не приведёт к образованию пробок, так как сейчас действует режим самоизоляции, снизивший интенсивность автомобильного трафика до 2 баллов.

Стоит отметить, что сейчас возле Триумфальной арки активно высаживают цветы, убирают территорию и осматривают конструкцию на наличие повреждений.