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В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace 

Motor.ru и ещё 3 4 часа назад
Электрический Jaguar I-Pace резко подешевел
Фото: Motor.ru
Компания Jaguar объявила о снижении розничных цен на электромобиль I-Pace. Модель резко подешевела в связи с обнулением пошлины на импорт транспортных средств с электрическими силовыми установками в страны Евразийского экономического союза. Теперь электрический кроссовер можно купить за 5 946 000 рублей, тогда как ранее автомобиль в базовой комплектации стоил 6 246 000 рублей.
На российском рынке I-Pace продается с лета 2018 года. Он оснащается двумя 200-сильными электромоторами, по одному на каждой оси, которые питает литий-ионная батарея емкостью 90 киловатт-часов. С такой установкой электрокроссовер набирает первую «сотню» за 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 200 километров в час. Заявленный запас хода — 470 километров по циклу WLTP.
Ниже в таблице приведены актуальные розничные цены на Jaguar I-Pace.
Комплектация Цена в рублях
Jaguar I-Pace S от 5 946 000 Jaguar I-Pace SE от 6 411 000 Jaguar I-Pace HSE от 6 910 000 Для кроссовера предусмотрены 20-дюймовые диски, светодиодная оптика, сиденья с отделкой кожей и электроприводом, виртуальная приборная панель и аудиосистема Meridian. На электрокар действует гарантия три года при пробеге до 100 тысяч километров, а на встроенную батарею — восемь лет или до 160 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
По собственной информации «Мотора», за прошлый год в России было продано 128 новых I-Pace, ещё 20 кроссоверов продали за четыре месяца 2020 года.
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Автоновости , Jaguar , ЕАЭС
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