Камеры начнут «ловить» водителей без ОСАГО 

После окончания карантина дорожные камеры в России могут начать проверять автомобили на наличие "автогражданки".

С 1 июня планируется крупное обновление базы данных АИС ОСАГО, которая обеспечит камеры нужной информацией и упростить процесс поиска незастрахованных водителей, сообщает "Российская газета" в среду со ссылкой на главу Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса

Возможно, камеры станут использовать и новые наработки — к примеру, систему "Карантин". На сегодняшний день она служит для выявления на дорогах водителей без спецпропусков. Сотрудники ГИБДД подключаются к камерам через специальное приложение на смартфоне и, используя полученные в реальном времени данные, останавливают только тех водителей, у которых нет пропуска.

Ранее РСА совместно с МВД и Центром организации дорожного движения (ЦОДД) уже тестировали систему выявления незастрахованных с помощью камер. Водителям отправляли не штрафы, а только предупреждения.

Однако оказалось, что многие из таких водителей не подозревали, что ездят с поддельным полисом ОСАГО. С этой проблемой поможет справиться новый сервис на сайте РСА, с помощью которого можно будет проверить подлинность полиса, добавил Юргенс.

По данным экспертов, на сегодняшний день по России ездят от 2 до 3 млн автомобилей без ОСАГО или с фейковыми полисами.