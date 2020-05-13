Новый Mercedes S-Class раскрыли до премьеры 

Фотошпионы засняли новый люксовый седан Mercedes S-Class 2021 модельного года. Снимки появились в Instagram-аккаунте Autofans2019.

Внешность седана претерпела значительные изменения: решетка радиатора обрела форму семиугольника со скругленными краями, фары стали уже, на смену вертикальным фонарям пришли горизонтальные в стиле модели CLS.

На фото видно, что традиционный 12,3-дюймовый экран мультимедиа сменился гигантским дисплеем, расположенным вертикально и плавно переходящим в центральный тоннель. За новым рулем с двойными спицами видна цифровая приборная панель с отдельностоящим экраном. Мониторами также оборудованы пассажирские сидения. В центральном подлокотнике расположен планшет, в которого можно будет управлять климатом и мультимедиа.

На снимках можно заметить отделку из дерева с металлическими акцентами, декоративные черные вставки Piano Black и сиденья с обивкой из кожи премиум-класса и с функцией массажа.

Премьера нового Mercedes S-Class запланировала на осень 2020 года.