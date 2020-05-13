В России 21 участок автодорог подтоплен паводком 

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Количество подтопленных паводковыми водами участков автомобильных дорог на территории России снизилось за сутки на два, и составляет 21, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"За минувшие сутки от воды освободились три участка автодорог в Коми, Архангельской и Томской областях. За это же время паводком подтоплен один участок автодороги в Тюменской области. Всего на утро среды в регионах РФ под водой находился 21 участок дорог", — сказал собеседник агентства.

По его словам, накануне на территории страны паводковыми водами были подтоплены 23 участка автомобильных дорог.

Собеседник агентства добавил, что в 15 субъектах в зонах затопления также находятся 19 низководных мостов, 14 жилых домов и 518 приусадебных участков. Паводковыми водами отрезаны 30 населенных пунктов, для организации жизнеобеспечения людей организованы 24 лодочные переправы.