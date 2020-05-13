Автодилеры обратились к Собянину с просьбой

Столичные автодилеры направили письмо мэру города Сергею Собянину , в котором попросили его разрешить возобновить работу салонов продажи автомобилей. Об этом сообщил ТАСС в среду президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.

"К мэру обратилась и ассоциация "Российские автомобильные дилеры", и отдельные дилеры писали от себя лично. Суть в том, что мы готовы работать с соблюдением всех норм, эта готовность подтверждается и открытием автосервисов — там все работает хорошо. И соблюдение социальной дистанции, и масочно-перчаточный режим, используются специальные средства для обработки помещений", — сказал Мосеев.

Он отметил, что столичные автосалоны полностью готовы обеспечить безопасность клиентов и сотрудников, при этом поток посетителей в шоурумы салонов гораздо меньше, чем в автосервисы, а площадь, которая приходится на одного сотрудника, наоборот, значительно больше.

"Мы понимаем, что обеспечение всех средств защиты (масок, перчаток, социальной дистанции) — это дополнительные затраты, которые нам придется понести, но это лучше, чем стоять закрытыми. Мы сейчас переделали места коммуникации с клиентами, чтобы увеличить расстояние между ними с учетом рекомендаций", — добавил он.

Работа автодилеров в Москве была полностью приостановлена с 28 марта для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, с 12 мая разрешена работа по техническому обслуживанию автомобилей, при этом запрет на продажу автомобилей на сегодняшний день сохраняется.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. С 12 мая в транспорте Москвы, в магазинах и на предприятиях обязательным стало ношение масок и перчаток.