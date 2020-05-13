В России начали тестировать систему «Зеленая волна» 

Компания «Глонасс» разработала новую систему для водителей, которая позволит проезжать по улицам с минимальным количеством остановок на светофорах. Таким образом разработчики хотят снизить уровень пробок на 20%.
Программа получила название "Зеленая волна" и уже показала первые результаты. Работает она на основе ИИ, собирая сведения от систем спутниковой навигации о скорости автомобилей на дороге, их местоположении и количестве в определенный момент. Всю информацию приложение будет сопоставлять с графиками работы светофоров, чтобы затем корректировать его в пользу автомобилистов.
Разработка программы станет одним из этапов внедрения в России "умных дорог", над которой трудятся сотрудники минпромторга, минтранса, Роскосмоса, Ростелекома и других ведомств. В будущем инженеры хотят создать "умные" светофоры, которые будут продлевать "зеленый сигнал" на дорогах при надобности для удобства пешеходов, а также "умное" дорожное полотно, предупреждающее водителей о возникающих на его пути неровностях, что положительно сказывается на ремонтопригодности и техническом состоянии транспортных средств.