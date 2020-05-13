В России начали тестировать систему «Зеленая волна» 

Компания «Глонасс» разработала новую систему для водителей, которая позволит проезжать по улицам с минимальным количеством остановок на светофорах. Таким образом разработчики хотят снизить уровень пробок на 20%.

Программа получила название "Зеленая волна" и уже показала первые результаты. Работает она на основе ИИ, собирая сведения от систем спутниковой навигации о скорости автомобилей на дороге, их местоположении и количестве в определенный момент. Всю информацию приложение будет сопоставлять с графиками работы светофоров, чтобы затем корректировать его в пользу автомобилистов.