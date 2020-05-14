В России подорожали автомобили Renault 

Компания Renault повысила цены на свои автомобили в России. Как сообщает Daily-Motor.Ru со ссылкой на портал «Цена Авто», стоимость большинства моделей французской марки 2020 года выпуска подорожала на сумму от 15 до 35 тысяч рублей. Рост цен затронул такие автомобили, как Duster, Koleos, Arkana, а также Logan и Sandero с их кросс-версиями.
Наименьшее подорожание коснулось седана Renault Logan, хэтчбека Renault Sandero и их Stepway-версий. Они прибавили от 15 до 20 тысяч рублей. Стоимость кроссовера Renault Koleos выросла на 20-34 тысячи рублей, а Renault Duster — на 27 тысяч рублей. Максимальный рост цен был зафиксирован за купе-кроссовером Renault Arkana, который подорожал на 35 тысяч рублей.
С учетом переписанного прайс-листа на автомобили 2020 года выпуска отныне стоимость Renault Arkana составляет от 1 миллиона 89 тысяч до 1 миллиона 605 тысяч рублей. За Renault Duster просят от 777 тысяч до 1 миллиона 211 тысяч рублей. Renault Kaptur оценен в сумму от 1 миллиона до 1 миллиона 426 тысяч рублей, а Renault Logan — от 625 тысяч до 861 тысячи рублей. Ценник Renault Logan Stepway равен о 747 тысяч до 935 тысяч рублей. За Renault Sandero просят от 625 тысяч до 862 тысяч рублей, а за его кросс-версию Stepway — от 790 тысяч до 974 тысяч рублей.