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Бюджетному бренду Datsun грозит исчезновение 

Авторамблер 3 часа назад
Бюджетному бренду Datsun грозит исчезновение
Фото: depositphotos.com
Японский Nissan намерен сократить производственные издержки более чем на 2,8 млрд долларов. Это может привески к окончательной ликвидации бюджетного суббренда Datsun.
О грядущем исчезновении Datsun сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, которым удалось ознакомиться с "дорожной картой" развития Nissan в течение трех следующих лет.
Так, в планах японской компании — закрыть 13 заводов по всему миру и увеличить нагрузку оставшихся предприятий с 65% до 80%. Это позволит избавиться от лишних затрат и сфокусировать средства на приоритетных задачах — в том числе, на разработке новых моделей.
Вероятно, бюджетный Datsun, которому и ранее прочили исчезновение, также окажется в списке "балласта", мешающего развитию Nissan. Однако на сегодняшний день бренд выпускает обновления для существующих моделей, в том числе в России, и готовит к премьере в Индии хэтчбек redi-Go.
По данным Bloomberg, план Nissan по преодолению кризиса будет обнародован 28 мая.
России бренд представлен двумя моделями — on-Do и хэтчбеком mi-Do. Стоимость автомобилей стартует от 500 тыс. и от 534 тыс. соответственно.
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Автоновости , Nissan , Datsun , Bloomberg
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